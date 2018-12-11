Мужчина в Херсоне выпрыгнул с четвертого этажа поликлиники
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Херсоне мужчина выпрыгнул с окна 4-го этажа поликлиники и получил тяжелые травмы. Об этом сообщил депутат Днепровского районного совета Херсона Александр Власов в Facebook, передает УНН.
"В поликлинике им. Лучанского - ЧП. Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа", - сообщил депутат.
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При этом очевидцы в комментариях добавили, что человек остался жив, однако получил тяжелые травмы.
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Напомним, мужчина в Одессе убил свою 73-летнюю бабушку, а потом выпрыгнул из окна многоэтажного дома.