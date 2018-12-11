Чоловік у Херсоні вистрибнув із четвертого поверху поліклініки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Херсоні чоловік вистрибнув із вікна 4-го поверху поліклініки й отримав важкі травми. Про це повідомив депутат Дніпровської районної ради Херсону Олександр Власов у Facebook, передає УНН.
"У поліклініці ім. Лучанського – ЧП. Чоловік вистрибнув з четвертого поверху", - повідомив депутат.
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При цьому дописувачі у коментарях додали, що чоловік залишився живим, однак отримав важкі травми.
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Нагадаємо, чоловік в Одесі вбив свою 73-річну бабусю, а потім вистрибнув із вікна багатоповерхового будинку.