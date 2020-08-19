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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70204 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97163 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123107 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105259 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125086 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100629 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101532 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103753 просмотра

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Мужчина в Днепре отравился в смотровой яме гаража, другой умер

Мужчина в Днепре отравился в смотровой яме гаража, другой умер

Киев  •  УНН

 • 13984 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Днепре спасатели из смотровой ямы одного из помещений гаражного кооператива вытащили двух мужчин. Один был госпитализирован с предварительным диагнозом - острое отравление неизвестным токсическим веществом, другой умер. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"19-го августа в 6:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в гаражном кооперативе "Лоцманский" по переулку Садовом Соборного района города Днепр двое мужчин без сознания находятся в смотровой яме", - говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что в смотровой яме одного из помещений гаражного кооператива находятся два человека без сознания.

"Чрезвычайники с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания вытащили мужчин на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования. Мужчина ориентировочно 35-и лет был госпитализирован в Днепровскую городскую клиническую больницу № 4 с предварительным диагнозом - острое отравление неизвестным токсическим веществом. После медицинского осмотра пенсионера (ориентировочно 60-и лет), к сожалению, медики констатировали смерть", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Полтавской области женщина упала в канализационную яму и погибла

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