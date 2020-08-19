Мужчина в Днепре отравился в смотровой яме гаража, другой умер
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Днепре спасатели из смотровой ямы одного из помещений гаражного кооператива вытащили двух мужчин. Один был госпитализирован с предварительным диагнозом - острое отравление неизвестным токсическим веществом, другой умер. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"19-го августа в 6:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в гаражном кооперативе "Лоцманский" по переулку Садовом Соборного района города Днепр двое мужчин без сознания находятся в смотровой яме", - говорится в сообщении.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что в смотровой яме одного из помещений гаражного кооператива находятся два человека без сознания.
"Чрезвычайники с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания вытащили мужчин на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования. Мужчина ориентировочно 35-и лет был госпитализирован в Днепровскую городскую клиническую больницу № 4 с предварительным диагнозом - острое отравление неизвестным токсическим веществом. После медицинского осмотра пенсионера (ориентировочно 60-и лет), к сожалению, медики констатировали смерть", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Полтавской области женщина упала в канализационную яму и погибла.