Чоловік у Дніпрі отруївся в оглядовій ямі гаража, інший помер
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Дніпрі рятувальники з оглядової ями одного з приміщень гаражного кооперативу дістали двох чоловіків. Одного було госпіталізовано з попереднім діагнозом – гостре отруєння невідомою токсичною речовиною, інший помер. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
"19-го серпня о 6:27 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що в гаражному кооперативі “Лоцманський” по провулку Садовому Соборного району міста Дніпро, двоє чоловіків без свідомості знаходяться в оглядовій ямі“, — йдеться в повідомленні.
Рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що в оглядовій ямі одного з приміщень гаражного кооперативу перебувають двоє людей без свідомості.
“Надзвичайники за допомогою засобів індивідуального захисту органів дихання дістали чоловіків на поверхню та передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження. Чоловіка орієнтовно 35-и років було госпіталізовано до Дніпровської міської клінічної лікарні № 4 з попереднім діагнозом — гостре отруєння невідомою токсичною речовиною. Після медичного огляду пенсіонера (орієнтовно 60-и років), на жаль, медики констатували смерть”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Полтавщині жінка впала в каналізаційну яму і загинула.