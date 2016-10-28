Мужчина торговал наркотиками в Кривом Роге

ДНЕПР-КИЕВ. 28 октября. УНН. В Кривом Роге, на улице Украинской, правоохранители задержали мужчину, который в четыре утра торговал наркотиками, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога, пишет УНН-Центр.