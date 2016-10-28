Мужчина торговал наркотиками в Кривом Роге
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 28 октября. УНН. В Кривом Роге, на улице Украинской, правоохранители задержали мужчину, который в четыре утра торговал наркотиками, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога, пишет УНН-Центр.
При проведении поверхностного осмотра у 24-летнего мужчины обнаружили синий пакет, в котором было завернуто зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом, похожее на наркотическое.
На место происшествия вызвана следственно-оперативная.