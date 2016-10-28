Чоловік торгував наркотиками у Кривому Розі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Кривому Розі, на вулиці Українській, правоохоронці затримали чоловіка, який о четвертій ранку торгував наркотиками, повідомили у прес-службі патрульної поліції Кривого Рогу, пише УНН-Центр.
Під час проведення поверхневого огляду у 24-річного чоловіка виявили синій пакет, в якому було загорнуто зелену речовину рослинного походження зі специфічним запахом, схожу на наркотичну.
На місце події викликано слідчо-оперативну.