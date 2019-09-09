Мужчина повесился в собственном дворе на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мужчина повесился в сарае в собственном дворе на Прикарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"8 сентября 2019 года в 19:08 в Коломыйском районе, в селе Ворона, в собственном хозяйстве совершил суицид через повешение (в сарае) гражданин 1951 г.р.", - сообщили в управлении.
Напомним, в Харьковской области в лесополосе повесился мужчина.
Также напомним, в Одесской области дворник повесился на дереве возле мэрии.