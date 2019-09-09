Чоловік повісився у власному дворі на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Чоловік повісився у стодолі у власному дворі на Прикарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"8 вересня 2019 року о 19:08 у Коломийському районі, у селі Ворона, у власному господарстві вчинив суїцид через повішання (в стодолі) громадянин 1951 р.н.", - повідомили в управлінні.
Нагадаємо, на Харківщині в лісосмузі повісився чоловік.
Також нагадаємо, на Одещині двірник повісився на дереві біля мерії.