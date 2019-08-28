Мужчина ранил ножом дочь и бросил в колодец сына — полиция

Сообщается, что сегодня вечером в Тальновское отделения полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел двум малолетним детям нанесены телесные повреждения.

"На месте происшествия правоохранители выяснили, что хозяин дома нанес несколько ножевых ранений приемной 10-летней дочери, а 3-летнего сына сбросил в колодец глубиной 18 метров. Сам с места происшествия скрылся. Ко времени приезда медиков и спасателей дети были живы. Работники ГСЧС вытащили мальчика из колодца и передали врачам, которые уже оказывали помощь травмированной девочке. Дети с телесными повреждениями доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Подозреваемого нашли на территории района, где он скрывался в кустах. Как указано, он задержан, с ним работают следователи.

По этому факту решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина облил свою 18-летнюю дочь кислотой.