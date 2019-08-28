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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40839 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129356 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120558 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125025 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128036 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152798 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Мужчина ранил ножом дочь и бросил в колодец сына — полиция

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В Черкасской области мужчину подозревают в том, что он нанес ножевые ранения приемной 10-летней дочери, а 3-летнего сына бросил в колодец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что сегодня вечером в Тальновское отделения полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел двум малолетним детям нанесены телесные повреждения.

"На месте происшествия правоохранители выяснили, что хозяин дома нанес несколько ножевых ранений приемной 10-летней дочери, а 3-летнего сына сбросил в колодец глубиной 18 метров. Сам с места происшествия скрылся. Ко времени приезда медиков и спасателей дети были живы. Работники ГСЧС вытащили мальчика из колодца и передали врачам, которые уже оказывали помощь травмированной девочке. Дети с телесными повреждениями доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Подозреваемого нашли на территории района, где он скрывался в кустах. Как указано, он задержан, с ним работают следователи.

По этому факту решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина облил свою 18-летнюю дочь кислотой.

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