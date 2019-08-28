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Чоловік поранив ножем доньку і кинув у криницю сина – поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Черкаській області чоловіка підозрюють у тому, що він завдав ножові поранення прийомній 10-річній дочці, а 3-річного сина кинув у криницю. Про це інформує УНН, посилаючись на пресслужбу Нацполіції.

Повідомляється, що сьогодні ввечері до Тальнівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те, що в одному із сіл двом малолітнім дітям завдано тілесних ушкоджень.

"На місці події правоохоронці з’ясували, що господар будинку наніс декілька ножових поранень прийомній 10-річній дочці, а 3-річного сина скинув у криницю глибиною 18 метрів. Сам з місця події втік. На час приїзду медиків та рятувальників діти були живі. Працівники ДСНС витягли хлопчика з колодязя та передали лікарям, які вже надавали допомогу травмованій дівчинці. Дітей з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного знайшли на території району, де він переховувався в кущах. Як зазначено, його затримано, з ним працюють слідчі.

За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік облив свою 18-річну доньку кислотою.

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