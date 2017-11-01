Мужчина ограбил в Вышгороде две кофейни на полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который в Вышгороде ограбил две кофейни на сумму почти 500 тыс. грн. Об этом УНН сообщил начальник Отдела коммуникации ГУНП Киевской области Николай Жукович.
"Сегодня задержали ранее судимого мужчину за ограбление двух кафе в Вышгороде почти 500 тысяч гривен", - сказал Н.Жукович.
Как сообщал УНН, у жителя Сум полиция изъяла арсенал оружия и милицейскую форму.