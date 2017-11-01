Мужчина ограбил в Вышгороде две кофейни на полмиллиона гривен

"Сегодня задержали ранее судимого мужчину за ограбление двух кафе в Вышгороде почти 500 тысяч гривен", - сказал Н.Жукович.

Как сообщал УНН, у жителя Сум полиция изъяла арсенал оружия и милицейскую форму.