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Чоловік пограбував у Вишгороді дві кав'ярні на півмільйона гривень

Київ • УНН

 • 11932 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Співробітники карного розшуку затримали чоловіка, який у Вишгороді пограбував дві кав'ярні на суму майже 500 тис.грн. Про це УНН повідомив начальник Відділу комунікації ГУНП Київської області Микола Жукович.

"Сьогодні затримали раніше судимого чоловіка за пограбування двох кав'ярень у Вишгороді на майже 500 тисяч гривень", - сказав М.Жукович.

Як повідомляв УНН, у жителя Сум поліція вилучила арсенал зброї і міліцейську форму.

Українські Національні Новини

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