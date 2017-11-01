Чоловік пограбував у Вишгороді дві кав'ярні на півмільйона гривень

"Сьогодні затримали раніше судимого чоловіка за пограбування двох кав'ярень у Вишгороді на майже 500 тисяч гривень", - сказав М.Жукович.

Як повідомляв УНН, у жителя Сум поліція вилучила арсенал зброї і міліцейську форму.