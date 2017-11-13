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Мужчина пытался застрелить из ружья бывшую жену и ее сожителя в Киевской области

Мужчина пытался застрелить из ружья бывшую жену и ее сожителя в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 17075 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Прокуратура сообщила о подозрении 51-летнему мужчине, который пытался застрелить из ружья бывшую жену и ее сожителя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного правопрушення, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УК Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел во двор, и, увидев нового мужа своей жены совершил два прицельных выстрела в него, однако пострадавший спрятался за колонну крыльца.

Спасаясь от нападающего, мужчина забежал в дом и закрылся изнутри, однако преступник начал стрелять по окнам, повредив при этом окно и бытовую технику и мебель, которые находились в комнате.

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В дальнейшем, злоумышленник, через открытое окно на противоположной стороне дома, проник внутрь, увидев на кухне сожителя, нападающий привел на него ружье с целью осуществления выстрела.

Однако пострадавший схватил руками дуло ружья и отвел его в сторону, в этот момент нападающий выстрелил и повреждил кухонную электродуховку. Между мужчинами возникла борьба, в ходе которой потерпевший выхватил ружье и задержал преступника.

По информации ведомства, органом предварительного расследования по оружию назначаться необходимые экспертизы, на которые, кстати, предусмотренных законом разрешений человек не получал.

Белоцерковской местной прокуратурой подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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