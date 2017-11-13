Чоловік намагався застрелити з рушниці колишню дружину та її співмешканця на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прокуратура повідомила про підозру 51-річному чоловікові, який намагався застрелити з рушниці колишню дружину та її співмешканця, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
"Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопрушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) КК України", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі розповіли, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов на подвір’я, та, побачивши нового чоловіка своєї жінки здійснив два прицільні постріли у нього, однак потерпілий сховався за колону ганку.
Рятуючись від нападника, чоловік забіг у будинок та зачинився із середини, однак злочинець почав стріляти по вікнах, пошкодивши при цьому вікно та побутову техніку і меблі, які знаходились у кімнаті.
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Надалі, зловмисник, через відчинене вікно на протилежній стороні будинку, проник всередину, побачивши на кухні співмешканця, нападник навів на нього рушницю з метою здійснення пострілу.
Однак потерпілий вхопив руками дуло рушниці та відвів його вбік, у цей момент нападник здійснив постріл, яким пошкоджено кухонну електродуховку. Між чоловіками виникла боротьба, у ході якої потерпілий вихопив рушницю та затримав злочинця.
За інформацією відомства, органом досудового розслідування по зброї призначатимуться необхідні експертизи, на які, до речі, передбачених законом дозволів чоловік не отримував.
Білоцерківською місцевою прокуратурою підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.