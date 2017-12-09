Мужчина в Донецкой области убил собственную мать и провел три дня рядом с ее телом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Полицейские в Донецкой области задержали мужчину, который убил собственную мать и три дня жил рядом с ее телом. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.
Вызов о смерти 52-летней женщины поступил в Краматорский отдел полиции от соседки, которой злоумышленник сообщил, что мать упала и ударилась головой, в результате чего умерла. По указанному адресу следственно-оперативная группа обнаружила труп со следами насильственной смерти.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кропивницком убили женщину, после чего тело сожгли
“По подозрению в причинении смертельных телесных повреждений полицейские задержали ее сына. Сначала мужчина не признавал своей вины, однако на месте преступления оперативники собрали достаточно доказательств его причастности к преступлению. Благодаря им мужчина все же рассказал, что случилось. Полицейские установили, что три дня назад между задержанным и потерпевшей произошел словесный конфликт. Под действием алкоголя сын начал бить мать, пока она не умерла. После совершенного сын жил в квартире с телом матери и продолжал пьянствовать”, — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины “Умышленное тяжкое телесное повреждение”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.
Напомним, 8 декабря в магазине во Львовской области убили двух человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Прикарпатье неоднократно судимый мужчина жестоко убил свою мать