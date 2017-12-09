Чоловік на Донеччині вбив власну мати та провів три дні поряд з її тілом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Поліцейські у Донецькій області затримали чоловіка, який вбив власну матір та три дні жив поряд з її тілом. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області, передає УНН.

Виклик про смерть 52-річної жінки надійшов до Краматорського відділу поліції від сусідки, якій зловмисник повідомив, що мати впала і вдарилася головою, внаслідок чого померла. За вказаною адресою слідчо-оперативна група виявила труп зі слідами насильницької смерті.

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“За підозрою у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень поліцейські затримали її сина. Спочатку чоловік не визнавав своєї провини, однак на місці злочину оперативники зібрали достатньо доказів його причетності до злочину. Завдяки їм чоловік все ж таки розповів, що трапилося. Поліцейські встановили, що три дні тому між затриманим і потерпілою стався словесний конфлікт. Під дією алкоголю син почав бити матір, поки вона не померла. Після скоєного син жив у квартирі з тілом матері та продовжував пиячити”, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України “Умисне тяжке тілесне ушкодження”. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, 8 грудня у магазині на Львівщині вбили двох людей.

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