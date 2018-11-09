Мужчина и женщина во Львове отравились угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львове два человека - мужчина и женщина - отравились угарным газом, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По информации издания, 8 ноября в 22:20 в г. Львове по ул. Городецкая, 317, отравились, вероятно, угарным газом 2 человека, а именно: местная жительница 1986 года рождения; местный житель 1984 года рождения;
Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в областную клиническую больницу.
Работники аварийной службы ПАО "Львовгаз" перекрыли подачу газа в квартиру.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львове мальчик отравился угарным газом.