Чоловік і жінка у Львові отруїлись чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Львові двоє осіб - чоловік і жінка - отруїлись чадним газом, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За інформацією видання, 8 листопада о 22:20 у м. Львові, по вул. Городоцька, 317, отруїлися, ймовірно, чадним газом 2 особи, а саме: місцева мешканка 1986 року народження; місцевий мешканець 1984 року народження;
Потерпілі у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані в обласну клінічну лікарню.
Працівники аварійної служби ПАТ “Львівгаз” перекрили подачу газу в квартиру.
Причини та обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Львові хлопчик отруївся чадним газом.