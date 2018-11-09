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Чоловік і жінка у Львові отруїлись чадним газом

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Львові двоє осіб - чоловік і жінка - отруїлись чадним газом, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

За інформацією видання, 8 листопада о 22:20 у м. Львові, по вул. Городоцька, 317, отруїлися, ймовірно, чадним газом 2 особи, а саме: місцева мешканка 1986 року народження; місцевий мешканець 1984 року народження;

Потерпілі у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані в обласну клінічну лікарню.

Працівники аварійної служби ПАТ “Львівгаз” перекрили подачу газу в квартиру.

Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Львові хлопчик отруївся чадним газом.

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