У Львові хлопчик отруївся чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні у Львові, по вул. Шопена, 8, отруївся чадним газом шестирічний хлопчик, який був госпіталізований в обласну дитячу клінічну лікарню у стані середнього ступеня важкості, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як відзначає видання, кількість карбоксигемоглобіну в організмі встановлюється. Батьки дитини не постраждали і від госпіталізації відмовились.
Обставини події встановлюються.
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Працівники аварійної служби “Львівгаз” виїжджали на місце події і перекрили подачу газу в квартиру. Обставини події встановлюють.
Нагадаємо, у Львівській області, у Пустомитівському районі, отруїлися, ймовірно чадним газом, 3 особи, із них 2 дитини.