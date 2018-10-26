Жінка і двоє дітей отруїлись чадним газом на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Львівській області, у Пустомитівському районі, отруїлися, ймовірно чадним газом, 3 особи, із них 2 дитини, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Постраждалі, у стані середнього ступеня важкості були госпіталізовані у медичні заклади м. Львова, а саме:
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місцева мешканка 1984 року народження, у ОКЛ;
місцевий мешканець 2002 року народження, у МДКЛ (охматдит);
місцевий мешканець 2016 року народження, у МДКЛ (охматдит).
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Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Львові чадним газом отруїлись діти-спортсмени зі столиці.