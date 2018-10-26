Женщина и двое детей отравились угарным газом во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Во Львовской области, в Пустомытовском районе отравились, вероятно угарным газом, 3 человека, из них 2 ребенка, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения г. Львова, а именно:
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местная жительница 1984 года рождения, в ОКБ;
местный житель 2002 года рождения, в МДКЛ (Охматдет)
местный житель 2016 рождения, в МДКЛ (Охматдет).
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Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львове угарным газом отравились дети-спортсмены из столицы.