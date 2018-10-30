Во Львове мальчик отравился угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня во Львове по ул. Шопена, 8, отравился угарным газом шестилетний мальчик, который был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как отмечает издание, количество карбоксигемоглобина в организме устанавливается. Родители ребенка не пострадали и от госпитализации отказались.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Работники аварийной службы "Львовгаз" выезжали на место происшествия и перекрыли подачу газа в квартиру. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львовской области, в Пустомытовском районе, отравились, вероятно угарным газом, 3 человека, из них 2 ребенка.