Мужчина до смерти забил бывшего отчима за детские обиды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Киевской области 27-летний мужчина до смерти забил своего бывшего отчима на почве детских обид. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"Происшествие имело место в августе 2018 года в одном из сел Рокитнянского района. Тогда молодой человек, проезжая на автомобиле по селу встретил своего бывшего отчима, которому предложил вместе употребить алкогольные напитки, на что последний согласился", - отметили в ведомстве.
Затем между пасынком и отчимом на почве обид, вызванных еще в детстве, возник конфликт. Во время него пасынок нанес два удара ногой в лицо потерпевшему. От полученных травм 56-летний мужчина скончался.
"Судили его за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение - ред.)... Судом указанный мужчина осужден к 4 годам лишения свободы", - отметили в ведомстве.
Напомним, в Черниговской области во время распития алкогольных напитков мужчина до смерти забил свою жену.