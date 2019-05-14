Чоловік до смерті забив колишнього вітчима за дитячі образи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Київській області 27-річний чоловік до смерті забив свого колишнього вітчима на ґрунті дитячих образ. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
"Подія мала місце в серпні 2018 року в одному із сіл Рокитнянського району. Тоді молодий чоловік, проїжджаючи на автомобілі по селу зустрів свого колишнього вітчима, якому запропонував разом вжити алкогольні напої, на що останній погодився", - зазначили у відомстві.
Потім між пасинком та вітчимом на ґрунті образ, спричинених ще в дитинстві, виник конфлікт. Під час нього пасинок завдав два удари ногою в обличчя потерпілому. Від отриманих травм 56-річний чоловік помер.
"Судили його за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого за ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження - ред.)... Судом вказаного чоловіка засуджено до 4 років позбавлення волі", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, на Чернігівщині під час розпиття алкогольних напоїв чоловік до смерті забив свою дружину.