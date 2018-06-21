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Мужская сборная Украины осталась без медалей ЧЕ по фехтованию

Мужская сборная Украины осталась без медалей ЧЕ по фехтованию

Киев  •  УНН

 • 9064 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В сербском городе Нови-Сад продолжился чемпионат Европы по фехтованию на котором выступила мужская сборная Украины в командном шпаге, передает корреспондент УНН.

Сначала наша сборная в составе Богдана Никишина, Игоря Рейзлина, Владимира Станкевича и Романа Свичкар, преодолела сопротивление команды Испании в 1/8 финала — 45:39.

В четвертьфинале украинцы сделали хороший гандикап на старте, поведя в счете 7:0. Однако на последних секундах противостояния итальянцы сделали решающий укол и вырвали победу — 16:15.

Напомним, что в прошлом году команда украинских шпажистов завоевала серебряные награды континентального первенства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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