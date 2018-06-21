Мужская сборная Украины осталась без медалей ЧЕ по фехтованию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В сербском городе Нови-Сад продолжился чемпионат Европы по фехтованию на котором выступила мужская сборная Украины в командном шпаге, передает корреспондент УНН.
Сначала наша сборная в составе Богдана Никишина, Игоря Рейзлина, Владимира Станкевича и Романа Свичкар, преодолела сопротивление команды Испании в 1/8 финала — 45:39.
В четвертьфинале украинцы сделали хороший гандикап на старте, поведя в счете 7:0. Однако на последних секундах противостояния итальянцы сделали решающий укол и вырвали победу — 16:15.
Напомним, что в прошлом году команда украинских шпажистов завоевала серебряные награды континентального первенства.