Чоловіча збірна України залишилась без медалей ЧЄ з фехтування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У сербському місті Нові-Сад продовжився чемпіонат Європи з фехтування на якому виступила чоловіча збірна України у командній шпазі, передає кореспондент УНН.
Спочатку наша збірна у складі Богдана Нікішина, Ігоря Рейзліна, Володимира Станкевича та Романа Свічкаря, здолали супротив команди Іспанії в 1/8 фіналу — 45:39.
У чвертьфіналі українці зробили гарний гандикап на старті, повівши у рахунку 7:0. Проте на останніх секундах протистояння італійці зробили вирішальний укол та вирвали перемогу — 16:15.
Нагадаємо, що у минулому році команда українських шпажистів завоювала срібні нагороди континентальної першості.