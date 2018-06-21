Чоловіча збірна України залишилась без медалей ЧЄ з фехтування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У сербському місті Нові-Сад продовжився чемпіонат Європи з фехтування на якому виступила чоловіча збірна України у командній шпазі, передає кореспондент УНН.

Спочатку наша збірна у складі Богдана Нікішина, Ігоря Рейзліна, Володимира Станкевича та Романа Свічкаря, здолали супротив команди Іспанії в 1/8 фіналу — 45:39.

У чвертьфіналі українці зробили гарний гандикап на старті, повівши у рахунку 7:0. Проте на останніх секундах протистояння італійці зробили вирішальний укол та вирвали перемогу — 16:15.

Нагадаємо, що у минулому році команда українських шпажистів завоювала срібні нагороди континентальної першості.

Українські Національні Новини

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