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Мужская студенческая сборная Украины вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В четвертьфинальном противостоянии чемпионата мира по футзалу среди студенческих сборных Украина боролась с Польшей, передает корреспондент УНН.

Мужская студенческая сборная Украины вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу

Первый тайм украинцы записали в свой актив, выиграв его 3:0. На 2 минуте удар со штрафного от Дзюбы стал результативным. Впоследствии Лысенко удвоил цифры на табло, завершив передачу за спины защитникам от партнера. Через минуту Пелех поймал оппонента, сместился в центр и оттуда нанес точный удар.

Счет 4:0 установил все тот же Пелех. После этого поляки сумели за две минуты внести интригу в поединок - отличились Бартешка и Шипчински. К минимальному отставанию "красно-белых" привел второй гол Шипчински. На 37 минуте вратарь поляков выбежал из штрафной, но при выбивании попал мячом в своего игрока. Как следствие точку во встрече поставил Целик, добив мяч в пустые ворота - 5:3.

Отметим, что в полуфинале украинцы сыграют с россиянами.

Напомним, женская сборная Украины по футзалу победила россиянок на ЧМ среди студентов.

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