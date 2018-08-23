Чоловіча студентська збірна України вийшла в 1/2 фіналу ЧС з футзалу

Перший тайм українці записали до свого активу, вигравши його 3:0. На 2 хвилині удар зі штрафного від Дзюби став результативним. Згодом Лисенко подвоїв цифри на табло, завершивши передачу за спини захисникам від партнера. Через хвилину Пелех на проти ході зловив опонента, змістився в центр і звідти завдав точного удару.

Рахунок 4:0 встановив все той же Пелех. Після цього поляки зуміли за дві хвилини внести інтригу у поєдинок – відзначилися Бартешка і Шипчинські. До мінімального відставання "червоно-білих" привів другий гол Шипчинські. На 37 хвилині воротар поляків вибіг зі штрафної, але при вибиванні потрапив м'ячем у свого гравця. Як наслідок крапку у зустрічі поставив Цілик, добивши шкіряну кулю в порожні ворота – 5:3.

Зазначимо, що у півфіналі українці зіграють із росіянами.

Нагадаємо, жіноча збірна України з футзалу перемогла росіянок на ЧС серед студентів.