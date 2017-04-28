Член преступной организации В.Януковича, который заключил сделку со следствием, получил условное наказание - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Член преступной группировки при режиме экс-президента Украины Виктора Януковича, который подписал соглашение со следствием по делу о хищении 1,5 млрд долл., получил условный срок. Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Член преступной организации, который дал эти показания (о схеме хищения 1,5 млрд долл. режимом Януковича - ред.), получил условное наказание, учитывая важность его показаний", - сказал Ю.Луценко.
Ранее Ю.Луценко сообщил, что член преступной организации экс-президента Виктора Януковича, который заключил сделку со следствием, а также судья, который принял решение о конфискации 1,5 млрд долл., взяты под охрану.
Напомним, П.Порошенко заявил, что "средства Януковича" вернули в Госбюджет.