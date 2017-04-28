Член преступной организации В.Януковича, который заключил сделку со следствием, получил условное наказание - Ю.Луценко

"Член преступной организации, который дал эти показания (о схеме хищения 1,5 млрд долл. режимом Януковича - ред.), получил условное наказание, учитывая важность его показаний", - сказал Ю.Луценко.

Ранее Ю.Луценко сообщил, что член преступной организации экс-президента Виктора Януковича, который заключил сделку со следствием, а также судья, который принял решение о конфискации 1,5 млрд долл., взяты под охрану.

Напомним, П.Порошенко заявил, что "средства Януковича" вернули в Госбюджет.