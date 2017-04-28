Член злочинної організації В.Януковича, який уклав угоду зі слідством, отримав умовне покарання - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Член злочинного угрупування часів режиму екс-президента України Віктора Януковича, який підписав угоду зі слідством у справі про розкрадання 1,5 млрд дол., отримав умовний термін. Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Член злочинної організації, який дав ці покази (про схему розкрадання 1,5 млрд дол. режимом В.Януковича – ред.) отримав умовне покарання з огляду на важливість його показів", - сказав Ю.Луценко.
Раніше Ю.Луценко повідомив, що член злочинної організації екс-президента Віктора Януковича, який уклав угоду зі слідством, а також суддя, яка ухвалила рішення про конфіскацію 1,5 млрд дол., взяті під охорону.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що "кошти Януковича" повернули до Держбюджету.