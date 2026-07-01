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Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 1943, пострадали более 10,5 тыс. человек

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Число погибших в Венесуэле возросло до 1943 человек, пострадали 10 571 человек. Спасатели продолжают поиски в разрушенном жилом комплексе Лос-Кокос.

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 1943, пострадали более 10,5 тыс. человек
Фото: Reuters

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 1943 человек. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По его словам, число пострадавших также возросло и в настоящее время составляет 10 571 человек. В то же время местные власти сообщили, что после землетрясений удалось спасти 6461 человека.

Как сообщает Reuters, спасательные работы продолжаются в штате Ла-Гуайра, где два землетрясения на прошлой неделе разрушили шесть из восьми башен жилого комплекса Лос-Кокос.

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По данным агентства, более ста человек собрались у места трагедии, прислушиваясь к возможным сигналам тех, кто мог выжить под завалами. Спасатели надеются найти людей на уровне бывшего первого этажа здания, хотя в то же время продолжают поиски погибших.

К ликвидации последствий стихии привлечены венесуэльские спасатели, военные курсанты и члены мексиканской поисково-спасательной команды Topos, которые прокладывают туннели сквозь завалы для поиска людей.

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Степан Гафтко

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Венесуэла