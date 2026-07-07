Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3500, тысячи людей считаются пропавшими без вести

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 3535 человек. Об этом сообщают Reuters, AFP и STT, пишет УНН.

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По последним данным властей, еще 16 740 человек получили ранения, а число оставшихся без жилья возросло до 17 854 человек.

В то же время тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. По оценкам ООН, их число может достигать 50 тысяч.

По предварительным подсчетам Организации Объединенных Наций, землетрясения нанесли Венесуэле ущерб на сумму около 6,7 млрд долларов.

Разрушительные землетрясения произошли 24 июня и уничтожили целые кварталы города Ла-Гуайра на севере страны.

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3300 человек