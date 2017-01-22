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Число жертв взрыва на рынке в Пакистане возросло до 25 человек

Число жертв взрыва на рынке в Пакистане возросло до 25 человек

Киев • УНН

 • 9025 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Число жертв взрыва на овощном рынке в области Куррам на северо-западе Пакистана достигло 25, еще около 90 человек получили ранения, передает  УНН со ссылкой на Los Angeles Times.

"По меньшей мере 25 погибли, 87 получили ранения в субботу в результате взрыва бомбы", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на представителей местных властей.

В газета сообщается, что бомба была спрятана в контейнере с овощами на рынке, где в момент взрыва было многолюдно.

По данным издания, за взрыв взяли ответственность представители сразу двух группировок - суннитские экстремисты "Лашкар-е Джангви" и радикальная группировка "Техрик-е Талибан Пакистан".

Как сообщал УНН, бомба взорвалась в субботу на рынке в основном шиитском районе племенных территорий в северо-западном Пакистане.

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