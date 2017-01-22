Число жертв взрыва на рынке в Пакистане возросло до 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Число жертв взрыва на овощном рынке в области Куррам на северо-западе Пакистана достигло 25, еще около 90 человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на Los Angeles Times.
"По меньшей мере 25 погибли, 87 получили ранения в субботу в результате взрыва бомбы", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на представителей местных властей.
В газета сообщается, что бомба была спрятана в контейнере с овощами на рынке, где в момент взрыва было многолюдно.
По данным издания, за взрыв взяли ответственность представители сразу двух группировок - суннитские экстремисты "Лашкар-е Джангви" и радикальная группировка "Техрик-е Талибан Пакистан".
Как сообщал УНН, бомба взорвалась в субботу на рынке в основном шиитском районе племенных территорий в северо-западном Пакистане.