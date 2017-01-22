Число жертв вибуху на ринку в Пакистані зросло до 25 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Число жертв вибуху на овочевому ринку в області Куррам на північному заході Пакистану досягло 25, ще близько 90 людей поранено, передає УНН з посиланням на Los Angeles Times.
“Щонайменше 25 загинули, 87 отримали поранення в суботу внаслідок вибуху бомби,” — йдеться в повідомленні газети з посиланням на представників місцевої влади.
В газета повідомляється, що бомба була захована в контейнері з овочами на ринку, де в момент вибуху було багатолюдно.
За даними видання, за вибух взяли відповідальність представники відразу двох угруповань — сунітські екстремісти “Лашкар-е Джангві” і радикальне угрупування “Техрік-е Талібан Пакистан”.
Як повідомляв УНН, бомба вибухнула в суботу на ринку в переважно шиїтському районі племенних територій у північно-західному Пакистані.