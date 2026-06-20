Число жертв удара по Запорожью возросло до пяти, пострадали десять человек

В Запорожье выросло количество погибших в результате российской атаки на город. Под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тело еще одного человека, пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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По словам чиновника, из-под завалов частного дома деблокировали тело женщины. Таким образом количество погибших в результате вражеского удара увеличилось до пяти человек.

Ранее сообщалось о четырех погибших и нескольких пострадавших. На месте атаки продолжаются аварийно-спасательные работы, экстренные службы продолжают разбирать завалы.

Количество пострадавших также выросло

Иван Федоров сообщил, что медицинская помощь потребовалась десяти человекам.

Уже пять погибших и десять пострадавших – увеличивается количество потерь в результате вражеской атаки на Запорожье – отметил глава области.

По его словам, информация о последствиях обстрела продолжает поступать в экстренные службы. Окончательные данные о погибших и пострадавших могут уточняться.

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