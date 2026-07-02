Число жертв российского удара по Киеву возросло до 22

В Киеве возросло количество жертв российского удара 2 июля. На данный момент подтверждена гибель 22 человек, поисково-спасательная операция продолжается. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

К сожалению, число жертв сегодняшнего удара увеличилось. На данный момент подтверждена гибель 22 человек, - говорится в сообщении.

Напомним

В Дарницком районе Киева в результате массированной атаки рф разрушена часть многоэтажки. Под завалами ищут 15-летнюю девушку и ее семью. 3 июля объявлено Днем траура.