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Число жертв российского удара по Киеву возросло до 22

Киев • УНН

 • 718 просмотра

На данный момент подтверждена гибель 22 человек в результате российского удара по Киеву 2 июля. Поисково-спасательная операция продолжается.

Число жертв российского удара по Киеву возросло до 22

В Киеве возросло количество жертв российского удара 2 июля. На данный момент подтверждена гибель 22 человек, поисково-спасательная операция продолжается. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

К сожалению, число жертв сегодняшнего удара увеличилось. На данный момент подтверждена гибель 22 человек, - говорится в сообщении.

Напомним

В Дарницком районе Киева в результате массированной атаки рф разрушена часть многоэтажки. Под завалами ищут 15-летнюю девушку и ее семью. 3 июля объявлено Днем траура.

Ольга Розгон

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