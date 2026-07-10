Количество пострадавших в результате атак рф на Запорожье возросло до 29 - ОВА
Киев • УНН
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об увеличении количества пострадавших до 29. В результате атаки разрушено и повреждено как минимум 15 частных домов.
В Запорожье количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 29. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Количество пострадавших, нуждающихся в помощи врачей, увеличилось до 29
Добавим
Ранее Федоров сообщил, что российские авиабомбы вызвали разрушения в Запорожье.
Как минимум 15 частных домов разрушены и повреждены в результате вражеской атаки на Запорожье. Пожары, возникшие в результате атаки, локализуют пожарные. Фиксация последствий российского террора продолжается
Враг атаковал центр Запорожья авиабомбами: один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок10.07.26, 16:46 • 1668 просмотров