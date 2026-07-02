Количество пострадавших в результате вражеского удара в Киеве возросло до 86

Фото: Андрей Ходьков

В Киеве в результате ночной массированной атаки рф количество пострадавших увеличилось до 86, известно о 13 погибших, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях в четвер, пишет УНН.

Уже 86 пострадавших в столице в результате ночной атаки врага. 70 из них госпитализированы. Сейчас известно о 13 погибших. В поврежденном доме в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция - написал Кличко.

Число погибших в Киеве в результате атаки рф возросло до 13