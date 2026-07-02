Количество пострадавших в результате вражеского удара в Киеве возросло до 86
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 86 пострадавших в результате ночной атаки рф. 70 человек госпитализированы, известно о 13 погибших.
Фото: Андрей Ходьков
В Киеве в результате ночной массированной атаки рф количество пострадавших увеличилось до 86, известно о 13 погибших, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях в четвер, пишет УНН.
Уже 86 пострадавших в столице в результате ночной атаки врага. 70 из них госпитализированы. Сейчас известно о 13 погибших. В поврежденном доме в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция
Число погибших в Киеве в результате атаки рф возросло до 1302.07.26, 08:51 • 2752 просмотра