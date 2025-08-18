Число пострадавших от атаки РФ на Запорожье возросло до 17 человек: фото последствий удара захватчиков
Киев • УНН
В результате вражеской атаки по Запорожью число пострадавших возросло до 17 человек. Удар вызвал возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м.
Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки. Увеличилось количество пострадавших - на данный момент 17 человек. До этого сообщалось, что из-за удара захватчиков произошло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м.
Передает УНН со ссылкой на страницу начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
Количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 17 человек.
На месте попаданий продолжаются первоочередные работы по ликвидации последствий атаки.
Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован, - это стало известно по состоянию на 10:30, когда речь шла о 7 раненых.
В результате очередного вражеского удара по Запорожью загорелись магазины и остановка, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города. Из провала, образованного взрывом, полицейские и спасатели вытащили человека с ожогами. Медики борются за его жизнь.
Опубликованы фото последствий:
Напомним
УНН передавал, что после атаки рф на областной центр, два человека в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Количество пострадавших растет.