03:44 • 10779 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 29786 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 49123 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 92918 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 140644 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 89802 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 87028 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67879 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 55468 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248712 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Число пострадавших от атаки РФ на Запорожье возросло до 17 человек: фото последствий удара захватчиков

Киев • УНН

 • 1428 просмотра

В результате вражеской атаки по Запорожью число пострадавших возросло до 17 человек. Удар вызвал возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м.

Число пострадавших от атаки РФ на Запорожье возросло до 17 человек: фото последствий удара захватчиков

Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки. Увеличилось количество пострадавших - на данный момент 17 человек. До этого сообщалось, что из-за удара захватчиков произошло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м.

Передает УНН со ссылкой на страницу начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 17 человек.

На месте попаданий продолжаются первоочередные работы по ликвидации последствий атаки.

Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован, - это стало известно по состоянию на 10:30, когда речь шла о 7 раненых.

В результате очередного вражеского удара по Запорожью загорелись магазины и остановка, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города. Из провала, образованного взрывом, полицейские и спасатели вытащили человека с ожогами. Медики борются за его жизнь.

- передает Федоров.

Опубликованы фото последствий:

Напомним

УНН передавал, что после атаки рф на областной центр, два человека в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Количество пострадавших растет.

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Иван Федоров
Запорожье