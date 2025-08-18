Число пострадавших от атаки РФ на Запорожье возросло до 17 человек: фото последствий удара захватчиков

Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки. Увеличилось количество пострадавших - на данный момент 17 человек. До этого сообщалось, что из-за удара захватчиков произошло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м.

На месте попаданий продолжаются первоочередные работы по ликвидации последствий атаки.

Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован, - это стало известно по состоянию на 10:30, когда речь шла о 7 раненых.

В результате очередного вражеского удара по Запорожью загорелись магазины и остановка, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города. Из провала, образованного взрывом, полицейские и спасатели вытащили человека с ожогами. Медики борются за его жизнь.