03:44 • 10466 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 28961 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 48473 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 91664 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 140099 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 89581 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 86849 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67852 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55450 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248699 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 17 осіб: фото наслідків удару загарбників

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Удар спричинив займання торговельних павільйонів на площі 500 кв. м.

Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 17 осіб: фото наслідків удару загарбників

Продовжуються роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Збільшилась кількість постражалих - на даний момент 17 людей. До цього повідомлялось, що через удар загарбників відбулося займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв. м.

Передає УНН із посиланням на сторінку начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей.

На місці влучань продовжуються першочергові роботи з ліквідації наслідків атаки.

Ще один чоловік у тяжкому стані ушпиталений, - це стало відомо станом на 10:30, коли йшлося про 7 поранених.

Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжю зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста. З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за її життя.

- передає Федоров. 

Опубліковано фото наслідків:

Нагадаємо

УНН передавав, що після атаки рф на обласний центр, двоє людей у тяжкому стані госпіталізовані до медичних закладів Запоріжжя. Кількість постраждалих зростає.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Іван Федоров
Запоріжжя