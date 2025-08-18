Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 17 осіб: фото наслідків удару загарбників

Продовжуються роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Збільшилась кількість постражалих - на даний момент 17 людей. До цього повідомлялось, що через удар загарбників відбулося займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв. м.

Передає УНН із посиланням на сторінку начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей.

На місці влучань продовжуються першочергові роботи з ліквідації наслідків атаки.

Ще один чоловік у тяжкому стані ушпиталений, - це стало відомо станом на 10:30, коли йшлося про 7 поранених.

Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжю зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста. З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за її життя.