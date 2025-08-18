Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 17 осіб: фото наслідків удару загарбників
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Удар спричинив займання торговельних павільйонів на площі 500 кв. м.
Продовжуються роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Збільшилась кількість постражалих - на даний момент 17 людей. До цього повідомлялось, що через удар загарбників відбулося займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв. м.
Передає УНН із посиланням на сторінку начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей.
На місці влучань продовжуються першочергові роботи з ліквідації наслідків атаки.
Ще один чоловік у тяжкому стані ушпиталений, - це стало відомо станом на 10:30, коли йшлося про 7 поранених.
Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжю зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста. З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за її життя.
Опубліковано фото наслідків:
Нагадаємо
УНН передавав, що після атаки рф на обласний центр, двоє людей у тяжкому стані госпіталізовані до медичних закладів Запоріжжя. Кількість постраждалих зростає.