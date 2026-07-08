Число погибших в Одессе в результате вражеского удара возросло до четырех

Число погибших в результате вражеского удара по Одессе возросло до четырех. Еще семь человек пострадали, шестеро госпитализированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, число погибших в результате вражеского удара по Одесской области возросло до четырех. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким. Еще семь человек пострадали, шестеро госпитализированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни - сообщил Кипер.

По словам главы Одесской ОВА, помимо объекта инфраструктуры, поражению подверглась территория автозаправочной станции. Там произошло возгорание маршрутного микроавтобуса и топливной колонки. Спасатели ликвидировали все пожары.

На местах происшествий продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

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