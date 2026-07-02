$44.790.0651.030.13
ukenru
02:15 • 1914 просмотра
Число погибших и раненых в Киеве возросло
00:05 • 6576 просмотра
Удар по подстанции скорой помощи в Киеве: пятеро медиков ранены, один в тяжелом состоянии
23:35 • 8994 просмотра
Ночная атака на Киев: 5 раненых, повреждены жилые дома
23:15 • 9666 просмотра
Киев под комбинированной атакой врага: есть попадание в жилой дом
20:40 • 12548 просмотра
Киев атакован дронами с нескольких направлений, есть падение обломков в двух районах
1 июля, 20:22 • 15646 просмотра
Враг атаковал Запорожье - первые подробностиPhotoVideo
1 июля, 16:49 • 18328 просмотра
Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф
Эксклюзив
1 июля, 16:40 • 23255 просмотра
Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью
1 июля, 16:21 • 19481 просмотра
Украина открывает экспорт оружия для стран-партнеров, правительство утвердило механизм - Федоров
Эксклюзив
1 июля, 14:51 • 17686 просмотра
В Украине заговорили о выборах - эксперт объяснил, что может стоять за слухами о встрече Зеленского и Залужного
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.1м/с
76%
747мм
Популярные новости
Ультраконсервативное братство рукоположило четырёх епископов без разрешения Папы Льва XIV — им грозит отлучение от церкви1 июля, 16:54 • 6146 просмотра
Поражена и уничтожена часть антенн - Генштаб раскрыл результаты атаки на Центр космической связи вооруженных сил рф1 июля, 17:04 • 7768 просмотра
В Польше назвали инициативу Зеленского по Национальному пантеону "эскалационной"1 июля, 17:18 • 8650 просмотра
Украина пока не получила официальной информации об обвинении украинца по делу «Северных потоков» — Зеленский1 июля, 17:56 • 4014 просмотра
Ночная атака на Киев: пожары в центре города, горит крыша отеля21:32 • 4714 просмотра
публикации
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 17674 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 23151 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске1 июля, 12:25 • 28993 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы1 июля, 11:37 • 29337 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto1 июля, 07:57 • 42496 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Гана
Монако
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 44269 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 80071 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 94547 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 106372 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 140568 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Число погибших и раненых в Киеве возросло

Киев • УНН

 • 1902 просмотра

В Киеве в результате ночной атаки погибли два человека, ранены 16 человек. Повреждены жилые дома и рынок в Шевченковском районе.

Число погибших и раненых в Киеве возросло

Число погибших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 2 июля, возросло до двух человек. Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

Позже он рассказал, что количество раненых в результате вражеских ударов по столице увеличилось до 20 человек.

На данный момент известно о 28 локациях по всему городу, пострадавших в результате обстрела. Преимущественно это жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры. россияне - террористы

- отметил Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание рынка.

В Дарницком районе возгорание и частичное разрушение 5-этажного жилого дома. ... В Дарницком районе, в результате попадания, произошло разрушение с первого по шестой этажи в 9-этажном жилом доме

- рассказал Кличко.

В 4:58 Воздушные силы ВСУ объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения, но вскоре предупредили о реактивном БпЛА в западной части Киева.

В свою очередь Ткаченко указал, что над Киевом еще есть вражеские ударные БпЛА, и призвал не спешить покидать укрытия и оставаться в безопасном месте до отбоя воздушной тревоги.

Напомним

Во время ночной атаки на Киев враг попал по подстанции скорой помощи в Шевченковском районе. В результате удара ранены 5 медицинских работников.

Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф01.07.26, 19:49 • 18327 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев