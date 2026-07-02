Число погибших и раненых в Киеве возросло

Число погибших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 2 июля, возросло до двух человек. Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

Позже он рассказал, что количество раненых в результате вражеских ударов по столице увеличилось до 20 человек.

На данный момент известно о 28 локациях по всему городу, пострадавших в результате обстрела. Преимущественно это жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры. россияне - террористы - отметил Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание рынка.

В Дарницком районе возгорание и частичное разрушение 5-этажного жилого дома. ... В Дарницком районе, в результате попадания, произошло разрушение с первого по шестой этажи в 9-этажном жилом доме - рассказал Кличко.

В 4:58 Воздушные силы ВСУ объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения, но вскоре предупредили о реактивном БпЛА в западной части Киева.

В свою очередь Ткаченко указал, что над Киевом еще есть вражеские ударные БпЛА, и призвал не спешить покидать укрытия и оставаться в безопасном месте до отбоя воздушной тревоги.

Напомним

Во время ночной атаки на Киев враг попал по подстанции скорой помощи в Шевченковском районе. В результате удара ранены 5 медицинских работников.

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