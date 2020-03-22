Число инфицированных COVID-19 в России достигло 367 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В России количество инфицированных коронавирусом выросло до 367 случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Коммерсант".
"Число официально зарегистрированных диагнозов коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 61, до 367 случаев, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Большинство новых случаев приходится на Москву - 54 случая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди заболевших коронавирусом в России есть иностранцы.
"Всего на данный момент в столице зарегистрирован 191 случай заболевания. По одному случаю в Новгородской, Архангельской, Брянской областях, по два - в Удмуртии и Кировской области", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что под контролем с января в России находилось 104 577 человек. По состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек.
Как сообщал УНН ранее, в России за сутки количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло на 53, сообщили в оперативном штабе.