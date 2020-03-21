Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 300 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Росії за добу число заражених коронавірусом COVID-19 зросла на 53, повідомили в оперативному штабі. Загальна кількість хворих збільшилася з 253 до 306, пише УНН з посиланням також на ЗМІ РФ, зокрема видання “Коммерсант”.
Нові випадки зараження зафіксовані в 18 регіонах країни. З них шість в Москві, 17 — в Підмосков’ї. Всі заражені в останні два тижні відвідували країни, неблагополучні щодо коронавіруса. Вони госпіталізовані і знаходяться в інфекційних боксах. Люди, які контактували з хворими, визначені, їх помістять під медичний нагляд і обстежують.
Як стверджують в оперативному штабі, летальних випадків від COVID-19 в Росії не зафіксовано. Однак 19 березня в Москві померла 79-річна пацієнтка з пневмонією, що виникла як ускладнення при коронавірусній інфекції. Причиною смерті московська влада назвала тромб, який відірвався.
Будівництво спецлікарні у Москві: