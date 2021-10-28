Чиновница из Одесской области нажилась на защитных масках

Детали

По информации регионального управления службы, бывшая исполняющая обязанности начальника отдела охраны здоровья Черноморского горсовета заключила договор с коммерческой структурой о закупке 20 тысяч масок на сумму 380 тыс. грн. При этом стоимость масок оказалась завышенной почти в полтора раза: по результатам инициированной СБУ товароведческой экспертизы нанесённые государству убытки превышают 140 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), а обвинительный акт в отношении подозреваемой уже ушёл в суд. В настоящее время устанавливаются все причастные к преступной сделке лица.