Чиновниця з Одеської області нажилася на захисних масках

Деталі

За інформацією регіонального управління служби, колишня виконувач обов'язків начальника відділу охорони здоров'я Чорноморської міськради уклала договір із комерційною структурою про закупівлю 20 тисяч масок на суму 380 тис. грн. При цьому вартість масок виявилася завищеною майже у півтора рази: за результатами ініційованої СБУ товарознавчої експертизи, завдані державі збитки перевищують 140 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість), а обвинувальний акт щодо підозрюваної вже пішов до суду. В даний час встановлюються всі причетні до злочинної угоди особи.