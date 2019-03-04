Чиновнику объявили подозрение из-за незаконного начисления зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Должностному лицу спорткомитета сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате которой была начислена зарплата на общую сумму около 464 тысяч грн за фактически неотработанное время. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. Ч. 2, 3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины собрано достаточно имеющихся оснований для сообщения о подозрении в совершении указанных правонарушений начальнику Донецкого областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с декабря 2015 года по июль 2018 года 61-летний чиновник, злоупотребляя служебным положением, умышленно предоставлял главному бухгалтеру учреждения, которая составляла табели учета рабочего времени и вела их учет, указание вносить в табели сведения об отработке рабочего времени тремя работниками, зная, что последние на рабочем месте не появлялись и работу не выполняли.
"На основании составленных и согласованных должностным документов указанным работникам незаконно начислена заработная плата за фактически неотработанное время на общую сумму около 464 тыс. грн", - отметили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, директор учебного заведения устроил на работу женщину, которая почти десять лет назад уехала из Украины, и получал за нее зарплату.