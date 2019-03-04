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Чиновнику оголосили підозру через незаконне нарахування зарплати

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Посадовцю спорткомітету повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, у результаті якої було нараховано зарплату на загальну суму близько 464 тисяч грн за фактично невідпрацьований час. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

"У рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. ч. 2, 3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст.366 (службове підроблення) КК України зібрано достатньо наявних підстав для повідомлення про підозру у скоєнні зазначених правопорушень начальнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у період з грудня 2015 року по липень 2018 року 61-річний посадовець, зловживаючи службовим становищем, умисно надавав головному бухгалтеру установи, яка складала табелі обліку робочого часу та вела їх облік, вказівку вносити до табелів відомості про відпрацювання робочого часу трьома працівниками, достовірно знаючи, що останні на робочому місці не з’являлися та роботу не виконували.

"На підставі складених та погоджених посадовцем документів вказаним працівникам незаконно нараховано заробітну плату за фактично невідпрацьований час на загальну суму близько 464 тис. грн", - зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадження триває.

Нагадаємо, директор навчального закладу влаштував на роботу жінку, яка майже десять років тому виїхала з України, і отримував за неї зарплатню.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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