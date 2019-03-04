Чиновнику оголосили підозру через незаконне нарахування зарплати

КИЇВ. 4 березня. УНН. Посадовцю спорткомітету повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, у результаті якої було нараховано зарплату на загальну суму близько 464 тисяч грн за фактично невідпрацьований час. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.