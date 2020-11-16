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Взлетит ли ракета Уруского: эксперты о создании обещанного ракетоносителя легкого класса

Взлетит ли ракета Уруского: эксперты о создании обещанного ракетоносителя легкого класса

Киев  •  УНН

 • 14564 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Олег Уруский заявил о создании Украиной ракетного носителя легкого класса до 2024 года. Специалисты рассказали УНН о том, нужно ли Украине строить собственные ракеты и что вообще нужно делать для развития космической отрасли государства.

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Так, ракетоносители легкого класса нужны для вывода на низкую околоземную орбиту спутников. Низкие околоземные орбиты используются в области коммуникаций, для систем наблюдения, исследования климата, природных катастроф, погоды и в оборонных целях.

Председатель Научного общества студентов, аспирантов, докторантов и молодых ученых Национального авиационного университета Ксения Семенова считает, что в этом случае Украине не нужно повторять модель поведения космической державы СССР, потому что мир кардинально изменился.

"Делать ракетоноситель только потому, что когда-то в Украинской ССР это уже было и надо вернуть былое величие - определенно не та мотивация, которая сработает в рыночной экономике. Как по мне, роль государства сегодня не в том, чтобы строить ракеты, а в том, чтобы создать условия для развития космического рынка. Например, комитет экономического развития давно декларирует необходимость вступления Украины в Европейское космическое агентство, но реальных шагов в этом направлении нет. В бюджете 2021 не заложены средства на членские взносы в ЕКА. Хотя членство в ЕКА дало бы значительный толчок - украинские стартапы смогли бы получать инвестиции, участвовать в интересных международных проектах", - рассказала она.

Эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего Ярослав Пилипчук считает, что в Украине все еще есть остатки научного и инновационного потенциала. Но способность распорядиться ими Минстратпромом, которое, в частности, должно развивать государственную политику в космической отрасли, весьма сомнительно.

"Мы разорвали кооперацию с РФ, спроса в ЕС, в США на нашу продукцию ракетостроительную нет. Мы оценивали, что где-то 2-3 года осталось нашим конструкторам и инженерам, они еще имеют определенные интеллектуальные наработки, которые пользуются спросом в мире. Легко заявлять такие месседжи: "Мы до 24-го года запустим ракету", учитывая, какое сейчас состояние, учитывая что министерство, управляемое Уруским, даже не создано. И он говорит о каких-то запусках? У них людей еще нет, даже не знаю, есть ли помещения. Нерешенные бытовые проблемы, а они говорят о таких исследованиях", - отметил Пилипчук.

По словам политолога Константина Матвиенко, Украина в прошлом была мощной космической державой. Но серьезная украинская научно-инженерная школа сейчас утрачена. В таких условиях выйти на рынок в космической отрасли чрезвычайно сложно.

"Я горячо приветствую то, что президент Зеленский занимается этой проблематикой. И желаю ему, чтобы он все же разобрался в очевидных вещах. Такое заявление Уруского может подорвать авторитет президента. Я не знаю, на каких основаниях вице-премьер делает такие заявления. Ну, давайте предположим такую фантастическую вещь, что есть какие-то прорывные секретные технологии в Украине, о которых мы не знаем. Я в это не верю, но другой версии, почему вице-премьер-министр утверждает, что это возможно, для меня нет, поэтому не знаю, что он имел в виду. В таких космических государствах как Соединенные штаты, как Великобритания, как Франция - подобных министерств нет, но их космические успехи значительно превышают космические успехи Украины. Поэтому точно не в министерстве тут дело. Я вообще считаю, что создание отраслевых министерств - это не рациональные вещи", - подчеркнул он.

Напомним, политолог Владимир Воля считает, что заявления вице-премьер-министра Уруского о создании в Украине ракетоносителя не более, чем заигрывание с украинцами и президентом Зеленским ради политической карьеры.

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