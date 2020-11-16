Чи злетить ракета Уруського: експерти про створення обіцяного ракетоносія легкого класу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр Олег Уруський заявив про створення Україною ракетного носія легкого класу до 2024 року. Фахівці розповіли УНН про те, чи потрібно Україні будувати власні ракети та що взагалі необхідно робити для розвитку космічної галузі держави.
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Так, ракетоносії легкого класу потрібні для виведення на низьку навколоземну орбіту супутників. Низька навколоземна орбіта використовується в галузі комунікацій, для систем спостереження, дослідження клімату, природних катастроф, погоди та в оборонних цілях.
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Національного авіаційного університету Ксенія Семенова вважає, що в цьому випадку Україні не потрібно повторювати модель поведінки космічної держави СРСР, бо світ кардинально змінився.
“Робити ракетоносій тільки тому, що колись в Українській РСР це вже було і треба повернути колишню велич — безперечно не та мотивація, яка спрацює в ринковій економіці. Як на мене, роль держави сьогодні не у тому, щоб будувати ракети, а у тому, щоб створити умови для розвитку космічного ринку. Наприклад, комітет економічного розвитку давно декларує необхідність вступу України до Європейської космічної агенції, але реальних кроків у цьому напрямку немає. У бюджеті 2021 не закладено коштів на членські внески в ЄКА. Хоча членство в ЄКА дало б значний поштовх — українські стартапи змогли б отримувати інвестиції, брати участь в цікавих міжнародних проектах”, — розповіла вона.
Експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук вважає, що в Україні все ще є залишки наукового та інноваційного потенціалу. Але здатність розпорядитись ними Мінстратпромом, яке, зокрема, повинно розвивати державну політику в космічній галузі, дуже сумнівне.
“Ми розірвали кооперацію з РФ, попиту у ЄС, у США на нашу продукцію ракетобудівну немає. Ми оцінювали, що десь 2-3 роки залишилося нашим конструкторам і інженерам, де вони ще мають якісь інтелектуальні напрацювання, які мають попит у світі. Легко заявляти такі меседжі: "ми до 24-го року запустимо ракету“, враховуючи, який зараз стан, враховуючи що міністерство, кероване Уруським, навіть не створене. І він говорить про якісь запуски? У них людей ще немає, навіть не знаю, чи є приміщення. Не вирішені побутові проблеми, а вони говорять про такі дослідження”, — зазначив Пилипчук.
За словами політолога Костянтина Матвієнка, Україна в минулому була потужною космічною державою. Але серйозна українська науково-інженерна школа зараз втрачена. У таких умовах вийти на ринок у космічній галузі надзвичайно складно.
“Я палко вітаю те, що президент Зеленський опікується цією проблематикою. І бажаю йому, щоб він все ж таки розібрався в очевидних речах. Бо така заява Уруського може підірвати авторитет президента. Я не знаю, на яких підставах віце-прем’єр робить такі заяви. Ну, давайте припустимо таку фантастичну річ, що є якісь проривні секретні технології в Україні, про які ми не знаємо. Я в це не дуже вірю, але іншої версії, чому віце-прем’єр-міністр стверджує, що це можливо, для мене немає, тому не знаю, що він мав на увазі. У таких космічних державах як Сполучені штати, як Велика Британія, як Франція — подібних міністерств немає, але їхні космічні успіхи значно перевищують космічні успіхи України. Тому точно не в міністерстві тут річ. Я взагалі вважаю, що створення галузевих міністерств — це не раціональні речі”, — наголосив він.
Нагадаємо, політолог Володимир Воля вважає, що заяви віце-прем'єр-міністра Уруського про створення в Україні ракетоносія не більше, ніж загравання з українцями та президентом Зеленським заради політичної кар’єри.