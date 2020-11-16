Чи злетить ракета Уруського: експерти про створення обіцяного ракетоносія легкого класу

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Так, ракетоносії легкого класу потрібні для виведення на низьку навколоземну орбіту супутників. Низька навколоземна орбіта використовується в галузі комунікацій, для систем спостереження, дослідження клімату, природних катастроф, погоди та в оборонних цілях.

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Національного авіаційного університету Ксенія Семенова вважає, що в цьому випадку Україні не потрібно повторювати модель поведінки космічної держави СРСР, бо світ кардинально змінився.

“Робити ракетоносій тільки тому, що колись в Українській РСР це вже було і треба повернути колишню велич — безперечно не та мотивація, яка спрацює в ринковій економіці. Як на мене, роль держави сьогодні не у тому, щоб будувати ракети, а у тому, щоб створити умови для розвитку космічного ринку. Наприклад, комітет економічного розвитку давно декларує необхідність вступу України до Європейської космічної агенції, але реальних кроків у цьому напрямку немає. У бюджеті 2021 не закладено коштів на членські внески в ЄКА. Хоча членство в ЄКА дало б значний поштовх — українські стартапи змогли б отримувати інвестиції, брати участь в цікавих міжнародних проектах”, — розповіла вона.

Експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук вважає, що в Україні все ще є залишки наукового та інноваційного потенціалу. Але здатність розпорядитись ними Мінстратпромом, яке, зокрема, повинно розвивати державну політику в космічній галузі, дуже сумнівне.

“Ми розірвали кооперацію з РФ, попиту у ЄС, у США на нашу продукцію ракетобудівну немає. Ми оцінювали, що десь 2-3 роки залишилося нашим конструкторам і інженерам, де вони ще мають якісь інтелектуальні напрацювання, які мають попит у світі. Легко заявляти такі меседжі: "ми до 24-го року запустимо ракету“, враховуючи, який зараз стан, враховуючи що міністерство, кероване Уруським, навіть не створене. І він говорить про якісь запуски? У них людей ще немає, навіть не знаю, чи є приміщення. Не вирішені побутові проблеми, а вони говорять про такі дослідження”, — зазначив Пилипчук.

За словами політолога Костянтина Матвієнка, Україна в минулому була потужною космічною державою. Але серйозна українська науково-інженерна школа зараз втрачена. У таких умовах вийти на ринок у космічній галузі надзвичайно складно.

“Я палко вітаю те, що президент Зеленський опікується цією проблематикою. І бажаю йому, щоб він все ж таки розібрався в очевидних речах. Бо така заява Уруського може підірвати авторитет президента. Я не знаю, на яких підставах віце-прем’єр робить такі заяви. Ну, давайте припустимо таку фантастичну річ, що є якісь проривні секретні технології в Україні, про які ми не знаємо. Я в це не дуже вірю, але іншої версії, чому віце-прем’єр-міністр стверджує, що це можливо, для мене немає, тому не знаю, що він мав на увазі. У таких космічних державах як Сполучені штати, як Велика Британія, як Франція — подібних міністерств немає, але їхні космічні успіхи значно перевищують космічні успіхи України. Тому точно не в міністерстві тут річ. Я взагалі вважаю, що створення галузевих міністерств — це не раціональні речі”, — наголосив він.

Нагадаємо, політолог Володимир Воля вважає, що заяви віце-прем'єр-міністра Уруського про створення в Україні ракетоносія не більше, ніж загравання з українцями та президентом Зеленським заради політичної кар’єри.